Znamo da prašine i grinje nisu samo estetski problem, već se iza njih kriju higijenski i zdravstvene problemi koje treba na vrijeme rješavati. Evo kako...

Tepih, parket, pločice, linoleum, tapete - bez obzira koje je površine vaš pod, svakodnevno čišćenje prašine, dlaka, grinja i prljavštine, nešto je što ne možete izbjeći. Najčešće se ti iritantni napasnici zavlače tamo gdje mi ne možemo doseći, ispod namještaja, uzduž letvica i u skrivenim kutevima i tada slijedi mukotrpno čišćenje tih teško dostupnih mjesta.

Međutim, znamo da prašine i grinje nisu samo estetski problem, već se iza njih kriju higijenski i zdravstvene problemi koje treba na vrijeme rješavati. Zato donosimo nekoliko savjeta kako se najbolje riješiti ovih štetnih tvari.

1. Na posteljini

Grinja s posteljine riješit ćete se ako svu posteljinu perete svaka dva tjedna, na 60 stupnjeva. Osim toga, moguće je nabaviti i antialergijske madrace koji u sebi sadrže antibakterijska svojstva i ne dopuštaju grinjama i bakterijama da se razmnožavaju.

2. Tajna je i u krpi

Umjesto suhom krpom, prašinu s elemenata brišite jednom tjednom mokrom krpom kako se čestice ne bi vraćale u zrak.

3. 'Pustite' malo zraka

Grinje se zadržavaju u vlažnom prostoru pa bi bilo dobro da s vremena na vrijeme prozračite prostoriju ili kupite odvlaživač zraka. Osim protiv grinja, odvlaživač zraka djeluje i protiv plijesni, još jednog uzročnika alergije.

Također, kad kuhate ili se tuširate, uključite napu ili ventilator u kupaonici kako biste smanjili zadržavanje vlage u prostoriji.

4. Ne zaboravite

Svakih mjesec dana očistite otvor za grijanje ili klimu. Ako čekate predugo da se nakupe, tada se svaki put kad uključite svoj klima uređaj, ti mikroorganizmi raspršuju po sobi.

5. Bolje je prirodno

Umjesto toksičnih kemikalija, dom čistite prirodnim sredstvima koji će čuvati vaš organizam i učiniti vaš dom besprijekornim. Kao najčešće korišteni prirodni sastojci tu su ocat, soda bikarbona i limunska kiselina, a recepte za jednostavnu upotrebu možete pronaći na Internetu ili pitati prijatelje.

6. Neka čisti za vas

Usisavajte što češće, a najmanje jednom tjedno. Danas na tržištu postoji veliki broj raznih usisavača, ali ne birajte one najskuplje misleći kako su ti i najbolji. Prije odluke, proučite kako svaki od njih funkcionira i u čemu je bolji od ostalih.

Više o slobodnom vremenu, kako ga 'dobiti' i zašto nam treba - čitajte u našem velikom specijalu.

Kako pronaći idealan usisavač?

Kad pomislimo na usisavač, prva slika koja nam padne na um je žični usisavač s vrećicom. Međutim, takvi aparati stvar su prošlosti.

Danas postoji velik broj najrazličitijih aparata za čišćenje podova koji štede i vrijeme i novac, a i zdraviji su izbor.

Usisavači bez vrećice i štapni usisavači daju dodatnu fleksibilnost i okretnost, dok usisavači za mokro čišćenje tvrdih podova vodom ili sredstvom za čišćenje neutraliziraju prašinu i skupljaju ju u spremnik koji se lako vadi.

Aparati za parno čišćenje koriste snagu pare i kuhaju alergene.

Za one željne novih tehnologija, dobar izbor je iRobot Roomba. Koristeći HEPA filtere, Roomba će prepoznati i najmanje čestice prašine, kao i cvjetnu pelud zbog čega je pogodna za osobe koje boluju od alergija. Također, ima akustične i optičke senzore za otkrivanje nečistoća, ali i one koji detektiraju prepreke na njenom putu i tako izbjegava zalijetanje u namještaj i oštećenja. Dodatna prednost robotskog usisavača ovog proizvođača je što vas ne treba da bi radio svoj posao. Dakle, odaberete li robotski usisavač, slobodno ga uključite da čisti, a vi se za to vrijeme bavite drugim stvarima. Možete, primjerice, kuhati, obaviti važan telefonski razgovor koji ste odgađali zbog nedostatka vremena (on vam neće smetati jer ne proizvodi buku kao klasični usisavači), a možete iskoristiti to vrijeme da biste malo i odmorili nakon napornog dana.

Uvjerite se i sami kako radi...