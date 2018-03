Samo rad, red i disciplina koče kreativnost i mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, a i što je život bez malo zabave i smijeha?

Nakon napornog radnog dana, najljepše je izvaliti se na kauč i uživati u slobodnom vremenu. Popiti dobar čaj ili kavu, pročitati zanimljivu knjigu ili pogledati interesantan film, poigrati se s djecom i/li kućnim ljubimcem, porazgovarati s partnerom, ili jednostavno odmoriti oči.

Ako nakon teškog fizičkog i umnog rada, tijelu i duhu ne priuštimo dovoljno odmora, oni pate. Samo rad, red i disciplina koče kreativnost i mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, a i što je život bez malo zabave i smijeha?

Međutim, da ne ostane samo na našim upozorenjima, u nastavku vam donosimo stručno mišljenje psihologa koji otkrivaju zašto je slobodno vrijeme važno i kako ga najbolje iskoristiti.

Zašto ga moramo pronaći unatoč svim obavezama

Slobodno vrijeme je vrijeme koje koristimo neposredno za sebe. To je vrijeme čija je funkcija da nam donose radost, zabavu i odmor. Ono je jako bitno za naše psihičko zdravlje jer dok odmaramo i radimo ono što nas zabavlja i veseli ujedno potičemo svoj osobni razvoj. Čovjeku pričinjava zadovoljstvo provoditi vrijeme sa svojim najdražima ili se baviti različitim hobijima - od sporta i plesa do yoge i pisanja.

Nakon što smo vrijedno radili tijekom cijelog dana potrebno je dati si oduška u popodnevnim satima ili vikendima. Okružite se dragim ljudima, pođite na izlet. Nađite vremena za obitelj i prijatelje. Sjetite se da nedostatak društvenih odnosa loše utječe na zdravlje.

Naučite nešto novo što vas odavno zanima. To može biti trbušni ples, sviranje bubnjeva ili tečaj stranog jezika. Bitno je da vas veseli!

Što nam čini nagomilani stres i nedostatak vremena

Velik broj ljudi živi opterećen poslovima i nema dovoljno vremena za odmor. Premalo se brinemo o zdravlju, a to između ostalog uključuje i pronalazak načina kako se riješiti stresa. Prekomjerni stres može dovesti do ozbiljnih problema i ugroziti zdravlje, budući da se fizički odražava na tijelo. Može doći do problema sa želucem, dijabetesa, povećane anksioznosti, depresije te do povišenog krvnog tlaka. Izloženost prekomjernom stresu dovodi do toga da nam slabi i imunitet te smo skloniji prehladama i infekcijama. Nedostatak vremena za sebe je čest razlog našem nezadovoljstvu. Sve više imamo osjećaj da smo samo strojevi koji rade i spavaju. To dovodi do nezadovoljstva i anksioznosti.

Više o slobodnom vremenu, kako ga 'dobiti' i zašto nam treba - čitajte u našem velikom specijalu.

Kako pronaći slobodno vrijeme

Pronađite vrijeme da se posvetite sebi. Ponekad, kako bi napravili dobro za sebe, moramo postaviti prioritete i reći ne privatnim ili poslovnim projektima. To vrijeme iskoristite za sebe. Shvatite da niste stroj, već čovjek kojemu je potreban mir i odmor. Ako ga ne pronađete sami, teško da možete očekivati da će vam ga netko pokloniti. Iziđite iz ureda i stanova. Prošećite se do obližnjeg parka ili šume. Priroda je prepuna boja, zvukova i mirisa i pomaže u umanjivanju stresa. Krenite raditi na sebi kako bi jasnije razumjeli i sebe i svoje potrebe.

Kojim se stvarima nepotrebno opterećujemo i što učiniti

Razmislite, možete li odvojiti vrijeme za sebe nakon napornog dana? Što vam je potrebno?

1. Zatražite pomoć svojih ukućana: Ako ste opterećeni održavanjem čistoće kuće ili stana, zamolite ukućane da vam pomognu. Raspodjelom poslova brže ćete doći do rezultata.

2. Počastite se: Na tržištu postoji čitav niz kućanskih aparata koji nam mogu pomoći da stvari napravimo i brže i bolje. Primjerice, zašto biste gulaš kuhali satima u običnom loncu, ako u ekspress loncu može biti gotov za 45 minuta. Ili, recimo, zašto biste na usisavanje stana ili kuće svaki drugi dan gubili i po pola sata vremena, ako to umjesto vas može napraviti robotski usisavač dok vi radite nešto drugo, nešto što vas više veseli...

3. Ne opterećujte se: Ne morate biti savršena zaposlenica, majka i supruga. Savršenstvo ne postoji. Kao što ne želite "trenirati" strogoću na drugima, nemojte je trenirati ni na sebi. Život prebrzo prođe da biste se opterećivali takvim stvarima. Umjesto toga, uživajte u životu, napravite nešto za sebe. Izađite na zrak, trčite, hodajte, vježbajte yogu. Radite nešto što vas veseli - ali doista veseli!