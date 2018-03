Slobodno vrijeme najljepši je poklon koji možete dati kako sebi, tako i ljudima do kojih vam je stalo. No, imate li ga?

Kako je nedavno lijepo obrazložila naša Tamara Kajari, certificirana profesionalna organizatorica, bolje upravljati vremenom zapravo znači bolje upravljati sobom.

Upravo u toj činjenici leže svi izazovi s kojima se susreću oni koji pokušavaju ovladati vještinom organiziranja vremena.

Međutim, nije dovoljno samo željeti se bolje organizirati. Da bi nam to "upalilo" treba i djelovati. Kad to konačno i učinimo, doći ćemo do toliko željenog i potrebnog vremena za sebe, za ljude koje volimo, a i za sve one male stvari koje nas vesele, a za koje smo rijetko pronalazili vrijeme.

Pored dobre organizacije, vrlo je važno obratiti pažnju na navike koje nas u tome koče. Visoko na listi tih navika je nepromišljeno i neplanirano čišćenje doma, a pogotovo kad su žene u pitanju. Naime, koliko god se trošile na poslu, u odgoju djece, obavljanju usputnih poslova (primjerice, kupnja ili odlazak na roditeljske sastanke, šetnje s djecom ili kućnim ljubimcem, posjet rodbini i sl.), žene redovito troše vrijeme i na čišćenje. To je pohvalno, ali i frustrira. Pogotovo kad znaš da to vrijeme možeš utošiti puno bolje i kvalitetnije.

Više o slobodnom vremenu, kako ga 'dobiti' i zašto nam treba - čitajte u našem velikom specijalu.

Kako istraživanja govore da nam nikad u povijesti slobodno vrijeme nije trebalo više nego danas - pitamo vas: koliko vremena zaista trošite na čišćenje!? Odvojite minuticu i sudjelujte u našem istraživanju.