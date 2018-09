Stvari su se vrlo brzo otele kontroli kada smo dobili blizance. Nagomilavali smo sve više stvari u stanu, a usisavanja i brisanja prašine su spala s jednom svakih par dana u jednom u svakih par tjedana. Da, smetalo me je to, ali mog muža očito još više. Stalno se žalio...

U jednom trenutku mi se život pretvorio u pakao. Dobro, ne doslovni pakao. Ali stan mi se našao u stanju koje vjerojatno najbliže odgovara paklu na zemlji. I suprug i ja često znamo zapeti na poslu, moja majka koja se brine za naša dva anđela ima pune ruke posla s njima kada je kod nas i čuva ih (pogotovo zato što mora još prošetati psa i nahraniti zamorca). Iskreno, naprosto nemam dovoljno sati u danu za posao, obitelj i kuhanje...

Stvari su se vrlo brzo otele kontroli kada smo dobili blizance. Nagomilavali smo sve više stvari u stanu, a usisavanja i brisanja prašine su spala s jednom svakih par dana u jednom u svakih par tjedana. Da, smetalo me je to, ali mog muža očito još više. Stalno se žalio da je sve prljavo.

"Znam, vidim i ja da je prljavo, ali naprosto ne stignem", govorila sam u sebi.

Sve smo se češće svađali. Osjećala sam da nam se brak raspada.

A onda je moj muž jedan dan došao kući s velikom kutijom pod rukom. Poklon za mene, rekao je. No, ispada da nije bio poklon samo za mene, nego za cijelu obitelj. U kutiji je bio Roomba robotski usisavač 800 serije. Više nije bilo panike oko čišćenja stana jer je Roomba to radila umjesto nas. I tako, nakon par godina vjernog društva, došlo je vrijeme da zamijenimo Roombu iz serije 800. Naime, stigla je potpuno nova e5 serija. S obzirom na to da je već nekoliko dana koristim, mogu reći da mi je nova iRobot Roomba e5 serija potpuno promijenila način na koji gledam na čišćenje.

Od boljeg još bolje

Naravno, Roomba 800 je bila sjajna. Ali primijetila sam pet stvari na novim modelima koje su me oduševile i uvjerile da iskoristim najnoviju tehnologiju.

I to ovih pet:

1. Bolje četkice znače čišći stan: kada sam kupovala novu Roombu, rekli su mi da ima nove i poboljšane AeroForce četkice. Da, to sam i očekivala. Jer svaki novi model mora imati neko poboljšanje, zar ne? Ali ono što nisam očekivala je da su toliko bolje. U odnosu na prethodni uređaj koji sam imala, ove nove četke čišće sigurno bolje. To, u konačnici, znači ne samo da ću imati čišći stan, nego će i brže biti očišćen.

2. Perivi spremnik znači manje smeća i veću praktičnost: dok sam bila mala, najviše sam mrzila usisavati kada me mama zamolila. Ne zato što mi je usisavanje bilo mrsko, nego zato što nisam znala hoće li me zahvatiti mijenjanje vrećice u usisavaču. Uvijek sam to pokušala uvaliti mami da napravi, ali bi me ona hladno odbila. Svaki put bi prosula pola te prašine po podu (pa bi ju kasnije morala opet usisavati), i uvijek mi je išlo na živce koliko nepotrebnog smeća stvaramo s tim vrećicama. Roomba e5 serija je super zato što ima perivi spremnik. Samo ga trebam odvojiti, skinuti filter uložak i spremnik isprati vodom. Obožavam to zato što smo brže gotovi s pranjem, možemo češće prati spremnik - što znači da će nam stan biti još čišći - i stvaramo manje smeća.

3. Poboljšani filter znači manje kašljanja: nova e5 serija Roomba usisavača ima poboljšani filter na sebi. Ovo nam doslovno spašava glavu, s obzirom na to da je svatko od nas u obitelji malo alergičan na nešto. Što manje čestica uspije pobjeći kroz filter natrag u zrak, to je bolje za naše sinuse. Srećom, pokraj ovog filtera praktički ništa ne bježi.

4. Duže trajanje baterije znači brže čišćenje: jeste li ikada imali onaj prijenosni ručni usisavač? Ja jesam. I u većini slučajeva bi mi se desilo da ostane bez baterije baš usred usisavanja nekog velikog nereda. Onda bi ga morala nositi u drugu sobu na punjenje i buljiti u polu usisani tepih dok se ne napuni. Srećom, Roomba ima bateriju koja traje 90 minuta. Što znači da neće stati usred usisavanja i vratiti se na svoj punjač, ostavivši nered iza sebe. Zbog dužeg trajanja baterije e5 serija može duže zujati po stanu i brže ga očistiti.

5. Internetska veza znači da se više ne moram sramotiti: ajme koliko puta mi se znalo desiti da mi se netko najavi da dolazi na kavu nakon posla, a meni je stan u kaosu. S obzirom na to da sam na poslu, ne mogu brzinski usisati stan prije nego stignu. Srećom, Roomba e5 serija ima WiFi vezu, pa tako ja preko mobilne aplikacije mogu pokrenuti usisavanje gdje god da se nalazim - na poslu, placu, teretani ili… krevetu.

Ukratko, ja svoju novu Roombu serije e5 ne mijenjam ni za što. Ako zbog ničeg, onda zbog onog groznog osjećaja kod usisavanja klasičnim usisavačem kada se, nakon dovršenog posla, osjećate kao da ste pretrčali maraton.

A očito, ako je suditi po reakcijama drugih korisnika, nisam jedina... Meni je nova Roomba e5 serije promijenila život na bolje, dopustite da olakša i vaš.