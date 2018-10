Mislila sam da će biti privremeno rješenje, ali kada sam shvatila koliko mi je olakšala život, preporodila sam se.

Mislila sam da ću poludjeti. Još uvijek mi je urezano u sjećanje kako sam jedan dan, nakon posla, pozvala cure na čašu vina. Nismo se vidjele mjesecima, baš su mi nedostajale, i u frižideru su nas čekale dvije butelje vine koje smo podsjećaju na studentske dane.

Obitelj je bila na moru i znala sam da nas baš nitko neće smetati. Igrom slučaja smo sve stigle na parkiralište ispred moje zgrade u isto vrijeme. Pričale smo i šalile se cijeli putem do ulaza, sve dok me nije presjekla spoznaja - ajme majko, pa stan nije usisan već sto godina.

Spas od sramote

Znala sam što nas čeka gore. Pseće dlake su bile posvuda. Ne sjećam se kada sam zadnji put usisala. Sigurno je prošlo više od dva tjedna, od kad su bivši muž i klinci otišli na more. Naprosto nisam imala vremena. S posla bi dolazila kasno, umorna, i uglavnom samo nešto stavila u usta i srušila se na kauč. Odgađala sam mala spremanja, obećala si da ću sve spremiti prije nego se ovi vrate. Ali, naravno, zaboravila sam na to kada sam pozvala cure doma. Oblio me hladan znoj, ali sam imala rješenje.

Brzinski ću ih provesti kroz stan na terasu - tamo će nam biti još ljepše i možda neće primijetiti koliki je kaos. Genijalan plan. I onda, baš u tom trenutku kada mi je to palo na pamet, kao u nekom filmu, počeo je strašni ljetni pljusak.

Nije bilo druge, morale smo sjediti u stanu. Imam najbolje prijateljice na svijetu, pa nisu ništa prigovorile, ali to je sigurno bila jedna od neugodnijih večeri mog života. Nakon toga sam odlučila promijeniti taj pakao. Idući dan sam otišla u dućan i rekla: "spasite me!”

Tu sam prvi put upoznala svoju vjernu iRobot Roombu. Uzela sam onu iz serije 800 i ona me već nekoliko godina spašava od daljnje sramote pred prijateljicama.

Vrijeme je za promjenu

Roomba je prvi put ušla u moj život kao spasiteljica, prije nekoliko godina. Mislila sam da će biti privremeno rješenje, ali kada sam shvatila koliko mi je olakšala život, preporodila sam se. Svaki dan kada sam se vratila kući, stan je bio sve čišći i čišći. Ipak, nakon toliko vremena, došlo je vrijeme za promjenu. Zato sam baš ovih dana svoju iRobot Roombu iz serije 800 zamijenila s potpuno novim modelom Roombe e5 koju sam vidjela u trgovini. I život mi je sada još bolji.

Serija 800 je bila ispunjenje svih mojih snova. Serija e5 mi je pokazala da još uvijek postoje stvari koje nisam uspjela odsanjati.

Moja nova Roomba iz serije e5, naime, ima nove i poboljšanje valjke. Što to znači? To znači da je još efikasnija kod usisavanja, pa me dočeka još čišći stan kada se vratim s posla.

S obzirom na to da ima i bateriju koja traje duže nego prije, može usisavati još duže. Praktično kada je poseban kaos u stanu - znate kako je to kada vam se kućni ljubimci počnu linjati, dlakama nikad kraja. Nova e5 serija ima i poboljšani filter, koji je definitivno dobrodošao za moje alergije. Ali ono što me zaista osvojilo je perivi spremnik. Samo trebam odvojiti spremnik, skinuti filter uložak i spremnik isprati vodom. Tako jednostavno, zar ne?